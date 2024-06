The Platform Group AG: Hauptversammlung feiert großen Erfolg! Die Hauptversammlung 2024 der The Platform Group AG war ein voller Erfolg: Über 40 Aktionäre nahmen teil, hörten Reden von CEO Dr. Dominik Benner und Laura Vogelsang und stellten 70 Fragen. Stefan Schütze wurde erneut in den Aufsichtsrat gewählt.