Lake Victoria nimmt entscheidende Hürde zur Übertragung der Imwelo-Bergbaulizenz

Lake Victoria Gold (TSX-V:LVG; FRA: E1K) hat eine formal entscheidende Hürde beim Erwerb des fortgeschrittenen Imwelo Goldprojekts in Tansania gemeistert. Wie das Unternehmen mitteilt, hat die tansanische Steuerbehörde ("TRA") endlich den fälligen Steuerbescheid für den Erwerb der Bergbaulizenz Imwelo ("ML") ausgestellt. Der geschuldete Betrag liegt innerhalb des erwarteten Rahmens und ist finanziell eher nebensächlich.

Lake Victoria will die Steuerschuld umgehend bezahlen, um die für die endgültige Übertragung der Imwelo Lizenz notwendige Steuerfreigabebescheinigung zu erhalten. Diese Bescheinigung zusammen mit dem bereits vorliegenden positivem Votum der Fair Competition Commission (FCC") bildet die Voraussetzung dafür, dass die Mining Commission ihrerseits den Titel der Imwelo Mining License an LVG übertragen kann. Diese Übertragung wird als Formsache angesehen, da LVG inzwischen alle Voraussetzungen erfüllt. Das Imwelo-Projekt ist produktionsbereit und besitzt zusammen mit dem benachbarten Dora-Projekt das Potenzial für ein bedeutendes Wachstum.

Marc Cernovitch, CEO und Direktor, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, dass wir diesen wichtigen Meilenstein beim Erwerb des Imwelo-Projekts erreicht haben. Damit haben wir den letzten Schritt zur Vollendung der Akquisition erreicht. Die Übertragung des ML löst die zweite Tranche der Investition der TAIFA-Gruppe aus. Das Unternehmen verhandelt weiterhin mit mehreren anderen Fremd- und Eigenkapitalgruppen, um die Erschließung von Imwelo vollständig zu finanzieren, und erwartet, eine solche Ankündigung in Verbindung mit dem Abschluss der Akquisition zu machen."

Simon Benstead, Executive Chairman & CFO des Unternehmens, erklärte: „Der Steuerbescheid der TRA ist ein katalytischer Moment für das Unternehmen, da er es uns ermöglicht, die Akquisition von Imwelo abzuschließen, mit der Übertragung der Bergbaulizenz fortzufahren und unsere Pläne in Gang zu setzen. Auch wenn der Prozess länger gedauert hat als erwartet, sind wir nun bestens aufgestellt, um unsere aggressive Wachstums- und Konsolidierungsstrategie in Tansania umzusetzen. Wir sind dankbar für die Unterstützung und Geduld unserer Aktionäre, Partner und Stakeholder während dieses Prozesses."

Lake Victoria Gold ragt unter der Vielzahl von Bergbaujunior-Unternehmen in vielfacher Weise heraus. Dem Management ist es gelungen, mehr als zehn Jahre lang in Tansania unter zum Teil extrem schwierigen Bedingungen zu arbeiten und Werte aufzubauen, während fast alle anderen Explorer das Land verlassen haben. Ungeachtet der langen Anlaufzeit ist die Aktienstruktur des Unternehmens intakt. Management, Direktoren und enge Partnern halten mehr als 60 % der Anteile. Darüber hinaus besitzt Barrick Gold eine strategische Kapitalbeteiligung an LVG. Und über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Taifa Mining, dem größten privaten Bergbau-Dienstleister in Tansania, ist inzwischen auch die mächtige private Taifa Group an LVG beteiligt. Sie wird ihre Beteiligung jetzt noch weiter erhöhen. Die in Tansania ansässige Taifa Group ist in vielen Industrien des Landes tätig. Taifa Mining ist der bevorzugte Auftragnehmer für die meisten Minen in Tansania und unterhält langjährige und erfolgreiche Beziehungen zu Unternehmen wie Petra, De Beers, Barrick und AngloGold Ashanti. Darüber hinaus besitzt Taifa die größte Flotte an Bergbauausrüstung in Tansania. Als Unternehmen hat sich Taifa verpflichtet, die neuesten international anerkannten Standards einzuhalten. Taifa Mining wird künftig den gesamten Vertragsbergbau und die Bauarbeiten für das Projekt Imwelo durchführen.

Fazit: Was lange währt, wird endlich gut. Vor rund einem Jahr hat LVG den wohl entscheidenden Strategiewechsel eingeleitet, als sich abzuzeichnen begann, dass das große Tembo-Explorations-Projekt mit dem das Unternehmen vor mehr als 13 Jahren gestartet war, noch sehr viel Geld verschlingen würde, bevor dort eine nennenswerte Ressource definiert werden kann. Der Wechsel im Fokus wurde durch den Namenswechsel von Tembo Gold zu Lake Victoria Gold öffentlich dokumentiert. Lake Victoria Gold will mit dem Erwerb des produktionsbereiten Projekts Imwelo jetzt möglichst schnell in den Rang eines Junior-Gold-Produzenten aufsteigen. Von dieser Position aus und mit den oben erwähnten Partnern im Rücken kann LVG künftig eine bedeutende Rolle bei der Konsolidierung von „gestrandeten“ Goldassets in Tansania spielen. Goldinvest.de wird das Unternehmen auf seinem Weg begleiten.

