Entwicklung der Indizes

Top- und Flopwerte im DAX

Top- und Flopwerte im MDAX

Top- und Flopwerte im SDAX

Top- und Flopwerte im TecDAX

Top- und Flopwerte im Dow Jones

Top- und Flopwerte im S&P 500

Die heutigen Entwicklungen an den internationalen Börsen zeigen ein gemischtes Bild. Der deutsche Leitindex DAX konnte sich mit einem Plus von 0,25% auf 18.207,81 Punkte leicht verbessern. Auch der MDAX verzeichnete einen minimalen Anstieg von 0,08% und steht aktuell bei 25.385,14 Punkten. Der SDAX zeigte sich ebenfalls positiv und legte um 0,28% auf 14.345,31 Punkte zu. Im Technologiesektor hingegen gab es leichte Verluste: Der TecDAX fiel um 0,13% und notiert derzeit bei 3.328,08 Punkten. Ein Blick auf die US-amerikanischen Märkte zeigt ebenfalls eine gemischte Entwicklung. Der Dow Jones konnte ein kleines Plus von 0,11% verzeichnen und steht bei 39.174,66 Punkten. Der S&P 500 hingegen gab um 0,13% nach und liegt aktuell bei 5.470,32 Punkten. Insgesamt zeigt sich, dass die deutschen Indizes heute überwiegend im Plus notieren, während die US-amerikanischen Indizes uneinheitlich performen. Besonders auffällig ist die positive Entwicklung des SDAX, während der TecDAX und der S&P 500 leichte Verluste hinnehmen mussten.Topwerte im DAX sind MTU Aero Engines mit einem Anstieg von 5.39%, gefolgt von Siemens mit 2.41% und Heidelberg Materials mit 1.76%.Die Flopwerte sind Airbus mit -2.82%, Rheinmetall mit -2.96% und Sartorius Vz. mit -2.97%.Im MDAX gehören zu den Topwerten Aroundtown mit einem Anstieg von 4.85%, Gerresheimer mit 2.96% und LEG Immobilien mit 2.02%. Die Flopwerte sind AIXTRON mit -2.90%, Evotec mit -3.08% und HelloFresh mit -4.84%.SCHOTT Pharma führt die Topwerte im SDAX an mit einem Anstieg von 10.28%, gefolgt von Deutz mit 4.58% und CANCOM SE mit 3.34%. Die Flopwerte sind PVA TePla mit -2.32%, Elmos Semiconductor mit -2.34% und adesso mit -2.93%.CANCOM SE ist der Topwert im TecDAX mit einem Anstieg von 3.34%, gefolgt von SUESS MicroTec mit 3.23% und Jenoptik mit 1.56%. Die Flopwerte sind AIXTRON mit -2.90%, Sartorius Vz. mit -2.97% und Evotec mit -3.08%.Salesforce führt die Topwerte im Dow Jones an mit einem Anstieg von 4.21%, gefolgt von 3M mit 2.45% und Boeing mit 2.22%. Die Flopwerte sind Visa (A) mit -1.23%, Merck & Co mit -1.82% und Goldman Sachs Group mit -2.00%.Palo Alto Networks gehört zu den Topwerten im S&P 500 mit einem Anstieg von 5.29%, gefolgt von McCormick mit 4.91% und Salesforce mit 4.21%. Die Flopwerte sind Albemarle mit -3.23%, Bath & Body Works mit -3.40% und Constellation Energy mit -3.65%.