Die New Yorker Bank erklärte , dass die Einschätzung der Federal Reserve für die wichtige Einkommens-Maßzahl "Other Comprehensive Income" (OCI), die im Stress-Szenario auf 13 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, überschätzt worden sei. Dieser Betrag sei der höchste unter den 31 getesteten Banken.

JPMorgan argumentiert, dass, sollte ihre Analyse zutreffen, die resultierenden Stressverluste höher ausfallen würden als die von der Fed angegebenen 107 Milliarden US-Dollar. Die Bank schätzt, dass die realen Verluste durch Kredite, Investitionen und Handelsaktivitäten im angenommenen Krisenszenario diese Prognosen übersteigen könnten.

Die US-Zentralbank hatte zuvor am Mittwoch bestätigt, dass alle 31 Banken des jährlichen Tests in der Lage seien, eine hypothetische schwere Rezession zu überstehen, während sie ausreichende Kapitalniveaus beibehalten und weiterhin Kredite an Verbraucher und Unternehmen vergeben könnten. Üblicherweise geben die Banken kurz nach der Veröffentlichung der Stress-Test-Ergebnisse bekannt, ob und in welcher Größenordnung sie Dividenden ausschütten wollen, beziehungsweise ob sie Aktienrückkäufe planen.

Die öffentliche Stellungnahme von JPMorgan, die kurz vor Mitternacht veröffentlicht wurde, spiegelt eine wachsende Frustration innerhalb der größten Banken über die Intransparenz und die schwer nachvollziehbaren Ergebnisse der jährlichen Fed-Examen wider. Ähnliche Bedenken äußerten im Vorjahr bereits die Bank of America und Citigroup.

Diese Entwicklungen könnten JPMorgan dazu zwingen, die Pläne für die Belohnung der Aktionäre zu überdenken. Eine mit der Situation vertraute Person deutete gegenüber CNBC an, dass mehr Zeit benötigt werde, um die Pläne für Aktienrückkäufe abzuschließen und den neuen Berechnungen anzupassen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion