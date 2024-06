US-Vizepräsidentin Harris verteidigt Bidens Leistung in TV-Debatte US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat in einem TV-Interview die Leistung von Präsident Joe Biden in der Fernsehdebatte mit seinem Herausforderer Donald Trump verteidigt. "Ja, da war ein holpriger Start, aber auch ein sehr starker Schluss", sagte …