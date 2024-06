Diese Analystin hält tapfer dagegen

Jetzt hat sich am Donnerstagabend eine für das Edelmetall weniger optimistisch gestimmte Analystin zu Wort gemeldet: Georgette Boele, von der niederländischen ABN Amro Bank, bekräftigte ihr Jahresendziel von 2.000 US-Dollar je Feinunze Gold.

"Der Goldpreis hat zum Jahresanfang sein Hoch erreicht und seither an Momentum verloren", so die Einschätzung der Expertin. Verantwortlich für diese Entwicklung seien vor allem gesunkene Zinserwartungen: "Die Erwartungen an eine Lockerung der Geldpolitik in den USA sind in diesem Jahr gesunken. Daher sollte der Preis für Gold niedriger und nicht höher sein."

Diese Einschätzung teilen viele auch für Gold bullishe Analysten. Die sehen im Unterschied zu Boele in der hohen Widerstandsfähigkeit des Goldpreises gegenüber anhaltend hohen Anleiherenditen aber ein Kauf- und kein Verkaufssignal.

Historische Norm: Hohe Zinsen und starker Dollar = schlecht für Gold

Die Rohstoffexpertin bleibt allerdings bei ihrer Einschätzung und verweist dabei auf die historische Norm: "Die US-Realzinsen sind gestiegen, während der Goldpreis ebenfalls gestiegen ist. Normalerweise dämpfen höhere Marktzinsen den Goldpreis."

Auch angesichts des derzeit starken US-Dollars müsste Gold laut Boele tiefer notieren. Den von einigen anderen Experten vorgebrachten Sorgen um eine physische Goldknappheit erteilte sie unterdessen eine Absage. "Es gibt keine Knappheit. Die Prämien für Goldmünzen liegen unter ihren historischen Durchschnitten, einige weisen sogar negative Prämien auf."

Auf diese Support-Level kommt es jetzt an

Höhere Goldpreise sieht sie fundamental nicht gerechtfertigt und hält daher an ihrem Kursziel von 2.000 US-Dollar fest. Als aus technischer Perspektive kritischen Preisbereich hat sie die Unterstützungszone zwischen 2.220 und 2.275 US-Dollar identifiziert.

Sollte diese und anschließend auch die bei rund 2.115 US-Dollar verlaufende 200-Tage-Linie fallen, würde sich der langfristige Trend für Gold zugunsten ihres Jahresendziels von 2.000 US-Dollar entwickeln.

Fazit: Dieses Mal ist alles anders? Wahrscheinlich nicht!

Für ihre bearishe Prognose für Gold, eine der derzeit wenigen am Markt, verweist die Rohstoffexpertin der niederländischen ABN Amro Bank Georgette Boele vor allem auf bisher am Rohstoffmarkt geltende Gesetzmäßigkeiten.

Denen zufolge profitiert Gold von niedrigen Zinsen und einem schwachen Dollar, während aktuell das Gegenteil der Fall zu sein scheint. Wenngleich solche konträren Entwicklungen am Markt für lange Zeit Bestand haben können, galt an den Finanzmärkten bislang immer die Rückkehr zur Norm. Das gilt beispielsweise auch für die Bewertung von Aktien, die in der Vergangenheit immer wieder zu ihren historischen Durchschnitten zurückgekehrt sind.

Da sich "This time, it's different!" bislang noch immer als Lebenslüge übermäßig optimistischer Anleger und Investoren entpuppt hat, sollten sich diese die Einschätzung von Boele zu Herzen nehmen und sich zumindest einen Plan zurecht legen für den Fall, dass sich Gold doch nicht, wie derzeit allgemein erwartet wird, weiter günstig entwickelt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

