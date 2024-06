Das Wertpapier von Netflix befindet sich auf den letzten Metern zu den 2021‘er Hochs bei 700,99 US-Dollar und dürfte angesichts der Aufwärtsdynamik diesen Preis schon bald erreichen. Zwar könnte noch ein verspätetes Long-Investment eingegangen werden, zweifelsfrei sollte aber mit erhöhter Volatilität an den Hochs aus 2021 zwingend gerechnet werden. Sogar eine längere Konsolidierungsphase käme in diesem Fall nicht überraschend und würde Short-Sellern die Hände spielen. Ein Abpraller dürfte nämlich unterhalb eines Niveaus von 686,00 auf 655,00 US-Dollar talwärts reichen. Genauso ist aber auch ein unmittelbarer Durchmarsch der Netflix-Aktie auf 751,17 US-Dollar möglich. Eine engmaschige Beobachtung des Basiswertes bleibt in den nächsten Tagen daher unerlässlich, um den nächsten Trend nicht zu verpassen.

Trading-Strategie: