Nachdem das Paar USD/JPY über seine Vorgängerhochs von 151,9080 JPY ausgebrochen war, folgte eine steile Rallye auf 160,2090 JPY. Nach einem sehr präzisen Rücksetzer zurück auf das Ausbruchsniveau wurde der übergeordnete Trendkanal fortgesetzt und brachte in dieser Woche Notierungen von 160,8720 JPY und damit Kurse von 1986 hervor. Ein Ende der Rallye ist auf absehbare Zeit nicht in Sicht, weiteres Kurspotenzial scheint noch vorhanden zu sein.

Die nächste große Zielmarke gelegen am 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 162,0570 JPY ist nun in greifbare Nähe gerückt. An dieser Stelle sollte zwingend mit einem Rücksetzer gerechnet werden, zumal das Paar auf seine übergeordnete Trendbegrenzung treffen sollte. Mittelfristig wären sogar Notierungen von 167,8930 JPY denkbar, falls die japanische Notenbank dies auch zulässt. Auf der Unterseite ist USD/JPY vergleichsweise gut abgesichert, zunächst bei 159,7010 und darunter 157,8500 JPY. Erst darunter dürften sich größere Abschläge in Richtung 154,1560 JPY bemerkbar machen.

USD/JPY (Tageschart in JPY) Tendenz:

Fazit Das Währungspaar USD/JPY ist weiterhin auf steigende Kurse getrimmt, vorläufig jedoch bis an 162,0570 JPY. Ein kurzer und knackiger Long-Einstieg könnte hierbei noch eine Renditechance von 27 Prozent hervorbringen, falls auf aktuellem Niveau das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VD704W zum Einsatz kommt. Nach Zieleinlauf ist im Anschluss allerdings mit mehrwöchigen Rücksetzern zu rechnen. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 2,95 Euroermittelt, eine Verlustbegrenzung kann an dem ersten Support von 159,7010 JPY angesetzt werden. Dies entspräche einem möglichen Stopp-Kurs im Schein von 2,25 Euro.