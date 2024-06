Ein genauer Blick auf die Kursentwicklung seit zwei Wochen zeigt das Mercedes-Benz-Papier aktuell nach Auflösung einer bärischen Flagge, der Wert steuert nun seine Jahrestiefs bei 62,73 Euro an, darunter ist mit weiteren Abschlägen auf 61,51 und schließlich 58,84 Euro zu rechnen. Dieses Szenario bietet Short-Ansätzen daher einen guten Angriffspunkt, um an den Abschlägen und dem anhaltenden Abwärtstrend zu partizipieren. Um wieder Wasser unter dem Kiel zu erhalten und entsprechenden Auftrieb bei Mercedes-Benz generieren zu können, müsste ein Wiedereintritt in den vorherigen Aufwärtstrend durch einen Kurssprung mindestens über 67,70 Euro gelingen. Dann könnten Kursziele bei 69,57 und 71,97 Euro ausgerufen werden. Aktuell scheint dieses Szenario jedoch zweitrangig zu sein.

Trading-Strategie: