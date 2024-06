VanEck beantragt Solana-ETF

Darüber hinaus hat sich im Altcoin-Universum vor allem bei Solana etwas getan. Der Ethereum-Konkurrent konnte sich in den vergangenen Handelstagen etwas von der am Krypto-Markt herrschenden Tristesse lösen. Vor allem am Donnerstag und Freitag handelte Solana mit Relativer Stärke gegenüber Bitcoin und Co.

Grund hierfür ist, dass der ETF-Anbieter VanEck, der auch einer der federführenden Finanzdienstleister bei der Zulassung von Bitcoin-Spot-ETFs war, neue Unterlagen gegenüber der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht hat.

Krypto-Fondsuniversum könnte weiterwachsen

Demnach wird nun auch die Zulassung eines Solana-ETFs beantragt. Dieser wäre der bislang erste, in den USA zugelassene Fonds zum Handel des Altcoin. Dieser Antrag kommt nur wenige Tage, nach der Einreichung für Unterlagen zum Start von Ethereum-ETFs.

Im Falle einer Zulassung durch die SEC soll der Solana-ETF an der Börse in Chicago (CBOE) gehandelt werden. VanEck strebt dabei einen physisch replizierenden ETF an, will Solana also im Gegenwert des eingesammelten Kapitals halten.

Zulassung vor regulatorischen Hürden

Die Zulassung gilt allerdings keineswegs als sicher und könnte vor großen Hürden stehen. Bei der Bewertung von Krypto-Währungen gibt es nämlich große Unterschiede. Während Bitcoin und Ethereum als Rohstoffe (Commodities) eingestuft werden, gelten Solana und viele andere Altcoins als Sicherheiten (Securities).

Diese Praxis beanstandet Matthew Sigel, der Vorstand für Digitale Assets bei VanEck. Seiner Ansicht nach erfüllt Solana dieselben Funktionen wie Bitcoin und Ethereum und sollte demnach auch entsprechend eingestuft werden.

Solana springt zunächst an

Während die regulatorischen Hürden also hoch sind, konnte Solana nichtsdestotrotz von den Bemühungen des Vermögensverwalters profitieren. Die nach Marktkapitalisierung derzeit fünfgrößte Kryptowährung verteuerte sich am Donnerstag aus dem Stand um zehn Prozent von 135 auf 150 US-Dollar je Token.

In der Nacht zum Freitag hat sie einen Teil ihrer Gewinne aber wieder abgegeben und notiert bei etwa 145 US-Dollar. Gegenüber dem Jahreswechsel steht somit ein Kursanstieg von knapp 43 Prozent zu Buche. Das ist geringfügig weniger als Bitcoin, der sich um etwa 46 Prozent steigern konnte.

Zusammenfassung:

Der Krypto-Markt tritt aktuell auf der Stelle. Einigen Experten gilt das sogar als mögliches Signal für eine Korrektur auch am Aktienmarkt, da sich Bitcoin und Co. in den vergangenen Jahren zu einem Stimmungsbarometer für das Anlegersentiment und die Risikoneigung am Markt entwickelt hat.

Den Vermögensverwalter VanEck hält das allerdings nicht davon ab, seinen Fußabdruck im Krypto-Universum vergrößern zu wollen. Nach der Beantragung von Ethereum-ETFs soll nun auch der Altcoin Solana einer breiteren Menge von Anlegern und Investoren zugänglich gemacht werden. Eine solche könnte allerdings aufgrund der regulatorischen Hürden schwierig werden.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion