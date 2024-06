München (ots/PRNewswire) - Die parallel zur Fußballweltmeisterschaft

stattfindende Intersolar Europe 2024 stellte mit Deutschland ein Land in den

Mittelpunkt, das für seine technologische Exzellenz und Zuverlässigkeit bekannt

ist. Jolywood, ein führendes Unternehmen in der Photovoltaikbranche, stellte auf

dieser renommierten Veranstaltung seine innovativen und zuverlässigen Lösungen

vor.



Zum ersten Mal in Europa führte Jolywood seine vollvergütete

n-Typ-Verkapselungslösung aus einer Hand ein. Diese Lösung, die für ihre

"dreifachen Tiefstwerte und vierfachen Widerstände" bekannt ist - niedriger

Temperaturkoeffizient, niedrige Betriebstemperatur, niedrige

Hot-Spot-Temperatur, Widerstandsfähigkeit gegen Orkane, Schneestürme, Hagel und

Berstfestigkeit - verspricht Kosteneinsparungen und eine Steigerung der

Stromerzeugung um 1,63 % und gewährleistet dabei Sicherheit und Stabilität in

komplexen Umgebungen. Das Windproof-Modul HT132N, das mit dieser

Verkapselungslösung entwickelt wurde, zog mit seiner hohen Effizienz und

außerordentlichen Zuverlässigkeit viel Aufmerksamkeit auf sich.





Der innovative Geist und sein Streben nach Spitzenleistungen haben uns beiJolywoood mehrere Zertifizierungen von maßgeblichen Institutionen eingebracht.Jolywood wurde bereits zum dritten Mal in Folge als Top-Performer in der PVModule Reliability Scorecard von PVEL ausgezeichnet. TÜV SÜD hat Jolywood fürsein Windproof-Modul die weltweit erste "IEC-Zertifizierung des neuen Standardsfür bifaziale n-TOPCon-PV-Module mit transparenter Rückseitenfolie" verliehen.Darüber hinaus erhielt Jolywood von TÜV NORD die "Zertifizierung für dieverbesserte Zuverlässigkeit von bifazialen n-TOPCon-Single-Glass-PV-Module", wasdie Position des Unternehmens als führendes Unternehmen in derPhotovoltaikindustrie weiter festigt.Auf dieser Messe präsentierte Jolywood verschiedene Module: das HD132N fürProjekte in Kraftwerksgröße und mehrere Modelle der NIWA-Serie für dezentraleProjekte, darunter HD120N Black, HT120N Black, HD108N Black und HT108N Pro.Diese Module sind so konzipiert, dass sie die Lichtausnutzung für eineeffiziente Stromerzeugung optimieren und gleichzeitig den europäischenästhetischen Vorlieben entsprechen.Die PV-Hilfsmaterialien von Jolywood, wie die FFC-Rückseitenfolie, dietransparente Netzrückseitenfolie und Verkapselungsmaterialien wie EVA, EPE undPOE, finden auch dieses Mal wieder großen Anklang. Die für ihre Kosteneffizienzund Zuverlässigkeit bekannte FFC-Rückwandfolie hat sich in mehr als 15 Jahren imAußeneinsatz bewährt. Die 2018 eingeführte transparente Netzrückwand istbesonders effektiv bei bifazialen n-Typ-TOPCon-Modulen und bietet neue Lösungenfür die photovoltaische Stromerzeugung.Als weltweiter Pionier in der n-Typ-Zellentechnologie hat Jolywood mehreremonokristalline hocheffiziente Mainstream-Zellen zur Intersolar gebracht,darunter die quadratische Waferzelle 210*210-18BB und die rechteckigenWaferzellen 182,2*187,5-16BB, 182,2*183,75-16BB und 182*210-16BB. Dien-Typ-Zellen von Jolywood mit einer differenzierten PVD-Technologie aus selbstentwickelten Produktionsanlagen bieten eine verbesserte UV-Beständigkeit,Zuverlässigkeit unter feuchten Bedingungen und eine elegante, komplett schwarzeÄsthetik. In der Massenproduktion erreichen diese Zellen einen Wirkungsgrad vonmindestens 26 %, im Labor sogar 26,7 %.Jolywood demonstrierte auf der Intersolar Europe 2024 seine führende Rolle inder Photovoltaik-Technologie und zeigte sich ganz seiner Mission "Same Sunshine,More Value" verpflichtet. Das Unternehmen will durch globale Partnerschaften denÜbergang zu sauberer, kohlenstoffarmer und nachhaltiger Energie in der Zukunftvorantreiben.