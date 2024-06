Goldaktien stabil

Tagesbericht vom 28.06.24



Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 2.316 auf 2.328 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong leicht nach und notiert aktuell mit 2.324 $/oz um 24 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit stabil.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Rechnungshof warnt vor neuen Steuerbelastungen von über 138 Mrd Euro. Auslöser ist der „Wiederaufbaufonds“ der EU (Quelle: Bild.de 28.06.24).



Der „Wiederaufbaufonds“ wurde im Februar 2021 im Rahmen der Finanzkrise 2020 (Coronakrise) zur Rettung des Finanzsystems aufgelegt (Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Wiederaufbaufonds_(EU)).



Der Rechnungshof empfiehlt: „Besser schnell zurückzahlen, um Zinsausgaben und Risiken zu reduzierten“ und ergänzt die Empfehlung mit der absurden Forderung: „Die Bundesregierung sollte darauf hinwirken, dass die EU-Mitgliedsstaaten schnellstmöglich einen verbindlichen Tilgungsplan für die Zeit ab dem Jahr 2028 vereinbaren“ (Quelle: Bild.de 28.06.24).



Prognose: Großbritannien wird den Tag des Brexits zum Feiertag erklären.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem stabilen Dollar zulegen (aktueller Preis 69.954 Euro/kg, Vortag 69.107 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber verbessert sich (aktueller Preis 29,09 $/oz, Vortag 28,67 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 993 $/oz, Vortag 1.004 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 928 $/oz, Vortag 908 $/oz). Die Basismetalle befestigen sich um etwa 0,5 %. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 86,90 $/barrel, Vortag 85,11 $/barrel).

