Infinera ist bekannt für seine optischen Halbleiter und Netzwerkausrüstungen, die sowohl in Festnetz- als auch in Mobilfunknetzen zum Einsatz kommen. Diese Übernahme wird als strategisch bedeutsam angesehen, da sie die Kundenbasis, geografische Reichweite und technologische Profile beider Unternehmen ergänzt.

Nokia hat die Übernahme des kalifornischen Unternehmens Infinera für einen Unternehmenswert von 2,3 Milliarden US-Dollar angekündigt, um seine Präsenz im Markt für optische Netzwerke, insbesondere in Nordamerika, zu stärken. Der Kaufpreis von 6,65 US-Dollar pro Infinera-Aktie liegt um 28 Prozent über dem Schlusskurs von Mittwoch und bietet den Aktionären eine deutliche Prämie. Die Transaktion soll Nokia bereits im ersten Jahr nach Abschluss zu einem Anstieg des vergleichbaren Gewinns je Aktie verhelfen und bis 2027 über 10 Prozent zum Gewinn beitragen.

Nokias CEO, Pekka Lundmark, betonte, dass die Kombination der Geschäftsbereiche eine starke strategische Passform darstelle und signifikanten Wert für die Aktionäre schaffen werde. Laut David Heard, CEO von Infinera, biete die Übernahme für Infinera-Aktionären die Möglichkeit, an der Wertsteigerung eines globalen Marktführers im Bereich optischer Netzwerklösungen teilzuhaben.

Infinera-Aktien stiegen nach der Ankündigung um fast 22 Prozent. Seit Jahresbeginn haben die Titel im regulären Handel bereits knapp 12 Prozent zugelegt. Der Aktienkurs von Nokia notierte im frühen Handel in Helsinki 1,3 Prozent niedriger.

Als Teil der Akquisition haben die Aktionäre von Infinera die Wahl, bis zu 30 Prozent des Kaufpreises in Form von American Depositary Shares von Nokia zu erhalten. Die Finnen planen zudem, ihr Aktienrückkaufprogramm zu erhöhen und zu beschleunigen, um die durch den Deal entstehende Verwässerung auszugleichen.

Die Akquisition fällt in eine Zeit, in der Nokia seine Geschäfte umstrukturiert und sich von seiner Seekabelsparte getrennt hat, um sich verstärkt auf Festnetze, Internet-Protokoll-Netzwerke und optische Netzwerke zu konzentrieren. Der Deal mit Infinera soll Nokias Netzwerkinfrastrukturgeschäft beschleunigen und schneller zu zweistelligen operativen Margen führen. Der strategische Schritt könnte Nokia dabei helfen, seine Position in einem wettbewerbsintensiven Markt zu stärken und seine technologische Führungsposition weiter auszubauen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

