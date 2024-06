TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Freitag wieder zugelegt. Leicht positive Vorgaben der Wall Street stützten. Eine Woche mit schwankendem Verlauf brachte damit unter dem Strich kleine Gewinne.

Dabei blieben die Gewinne allerdings überschaubar. Neue US-Preisdaten am Nachmittag dämpften die Bereitschaft, sich am Markt zu positionieren. "Mit den Konsumzahlen (PCE) werden auch die Deflatoren veröffentlicht und der PCE-Kerndeflator ist das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß", erläuterten die Volkswirte der Hessischen Landesbank. Man erwarte zwar eine rückläufige Tendenz der Jahresrate und ein nur schwaches monatliches Plus. Mit diesen Werten werde sich die Teuerung zwar der Zwei-Prozent-Marke weiter nähern, diese aber noch immer nicht erreichen. Zinssenkungshoffnungen dürften die Zahlen daher nicht verstärken.