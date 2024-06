BERLIN (dpa-AFX) - Nach einem wackligen Auftritt von US-Präsident Joe Biden im TV-Duell gegen Herausforderer Donald Trump halten Transatlantik-Experten einen kurzfristigen Kandidatenwechsel bei den Demokraten für möglich. "Die Frage ist: Was machen die Demokraten? Ich glaube, es herrscht Panik zurzeit", sagte Sudha David-Wilp von der US-Stiftung German Marshall Fund Berlin am Freitag im ZDF-"Morgenmagazin". Sie könne sich eine neue Nominierung auf dem Parteitag im August oder sogar schon vorher vorstellen.

Ob die Demokraten wirklich mit Biden in die Wahl gehen wollten, müssten sie auf ihrem Parteitag entscheiden, sagte der Transatlantik-Beauftragte der Bundesregierung, Michael Link (FDP), dem "Tagesspiegel" (Samstag). "Die Wahlen in den USA werden in der Mitte gewonnen. Die Demokraten brauchen eine Kandidatin oder einen Kandidaten, der in dieser Mitte gewinnen kann, ihr Hoffnung und Visionen gibt und der die Polarisierung der amerikanischen Gesellschaft überwinden kann."