Mit einem Plus von noch immer knapp 65 Prozent seit dem Jahreswechsel ist die Aktie von Rheinmetall die Nummer Zwei im deutschen Leitindex DAX . Geschlagen geben muss sich der Rüstungskonzern aktuell nur Siemens Energy mit einer Performance von 105 Prozent.

Jetzt wird's richtig eng für Rheinmetall

Angesichts der seit drei Monate anhaltenden Korrektur in der Aktie von Rheinmetall hat sich diese Reihenfolge aber umgekehrt. Vor dem Wochenende handelt die Rüstungsaktie erneut mit Verlusten. Dabei verschärft sich der Abwärtstrend in einer Art und Weise, die weitere Abgaben in den kommenden Wochen befürchten lässt.

Auf den ersten Blick ist die Ausgangslage in der Aktie von Rheinmetall gegenüber der letzten Bestandsaufnahme, die Anlegern dazu geraten hat, Rebounds der Aktie zum Ausstieg zu nutzen, unverändert geblieben.

Rheinmetall handelt in einem Abwärtstrendkanal. Da dieser auf einen steilen Kursanstieg der Aktie folgt, besteht die Möglichkeit, dass es sich hierbei um eine Bullenflagge handelt, die im Falle eines Ausbruchs nach oben für kräftige Kursgewinne sorgen könnte.

Kaum noch Hinweise für bullishen Ausbruch

Für einen solchen Ausbruch gibt es aber zunehmend weniger Hinweise. Im Gegenteil verdichten sich die Anzeichen für einen Ausbruch nach unten. Vor allem die Kursverluste am Freitagmorgen lassen einen solchen befürchten.

Denn erstens hat sich die technische Indikation weiter verschlechtert. Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist weiter gefallen und hat dadurch einen Abwärtstrend gebildet, der den nach unten gerichteten Trend der Aktie bestätigt.

Aktie technisch jetzt noch schwächer

Und zweitens ist der Trendstärke-Indikator MACD noch tiefer in den Minusbereich gerutscht, was auf eine wachsende Abwärtsdynamik der Aktie schließen lässt. Im Kurschart hat das seinen Ausdruck darin gefunden, dass die Aktie erneut an der Unterkante des Abwärtstrends angekommen ist.

Gleichzeitig ist der RSI mit einem Tageswert von 36 Punkten noch nicht im überverkauften Bereich angelangt. Die Aktie hat also auch kurzfristig noch jede Menge Luft nach unten. Dass diese genutzt wird, dafür spricht auch die 50-Tage-Linie, die inzwischen im Fallen begriffen ist.

Alles deutet auf einen Ausbruch nach unten hin

Im Chart hat sich außerdem ein fallender Keil gebildet. Dieser kann zwar wie die Flagge auch nach oben aufgelöst werden. Angesichts der ausgeprägten technischen Schwäche ist aber der Ausbruch nach unten schlicht die deutlich wahrscheinlichere Variante.

Daher deutet alles darauf hin, dass Rheinmetall sich in den kommenden Wochen in Richtung der 200-Tage-Linie bei etwas unterhalb von 400 Euro orientiert wird.

Fazit: Risiken reduzieren und abwarten

Auch fundamental bestehen Risiken, etwa durch die am Wochenende bevorstehenden Wahlen zur französischen Nationalversammlung. Zwar handelt es sich am Sonntag erst um den ersten Wahlgang, Demoskopen sehen aber ein starkes Ergebnis für den Rassemblement National.

Das dürfte nach dem Wochenende für neue politische Unsicherheit gerade im Rüstungsbereich sorgen, denn einige geplante Rüstungskooperationen dürften dann auf der Kippe stehen.

Mit Blick in den Chart ist Anlegern aktuell nicht anzuraten, sich hier auf der Long-Seite zu engagieren. Wer bereits investiert ist, sollte hingegen einen Ausstieg erwägen oder seine Position wenigstens vorübergehend reduzieren. Entspannen würde sich die Situation erst wieder für Kurse oberhalb von 500 und 525 Euro.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 480EUR auf Tradegate (28. Juni 2024, 10:57 Uhr) gehandelt.