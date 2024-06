Düsseldorf (ots) - Gerresheimer ist als innovativer System- und Lösungsanbieterder globale Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche. DasUnternehmen bietet ein umfassendes Portfolio von Containment Solutions fürMedikamente, Drug-Delivery-Systemen und Medizinprodukten sowie Lösungen für dieGesundheitsbranche an. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem digitaleLösungen für die Therapiebegleitung, Medikamentenpumpen, Spritzen, Pens,Autoinjektoren und Inhalatoren sowie Injektionsfläschchen, Ampullen,Tablettenbehälter, Infusions-, Tropf- und Sirupflaschen. Gerresheimer sorgtdafür, dass Medikamente sicher zum Patienten gelangen und zuverlässigverabreicht werden können. Mit 35 Produktionsstandorten in 16 Ländern in Europa,Amerika und Asien ist Gerresheimer weltweit präsent und produziert vor Ort fürdie regionalen Märkte. Mit rund 12.000 Mitarbeitenden erwirtschaftete dasUnternehmen 2023 einen Umsatz von rund 2 Mrd. Euro. Die Gerresheimer AG notiertim MDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE000A0LD6E6).http://www.gerresheimer.comPressekontakt:Jutta LorbergHead of Corporate CommunicationT +49 211 6181 264mailto:jutta.lorberg@gerresheimer.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/9072/5811462OTS: Gerresheimer AGISIN: DE000A0LD6E6

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 100,8EUR auf Tradegate (28. Juni 2024, 09:58 Uhr) gehandelt.