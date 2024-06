WIESBADEN (ots) - Importpreise, Mai 2024



-0,4 % zum Vorjahresmonat



0,0 % zum Vormonat



Exportpreise, Mai 2024



+0,2 % zum Vorjahresmonat



0,0 % zum Vormonat





Die Importpreise waren im Mai 2024 um 0,4 % niedriger als im Mai 2023. Im April2024 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei -1,7 % gelegen,im März 2024 bei -3,6 %. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weitermitteilt, veränderten sich die Einfuhrpreise im Mai 2024 gegenüber dem VormonatApril 2024 nicht.Die Exportpreise lagen im Mai 2024 um 0,2 % über dem Stand von Mai 2023. ImApril 2024 hatte die Jahresveränderungsrate bei -0,2 % gelegen, im März 2024 bei-1,0 %. Gegenüber dem Vormonat April 2024 veränderten sich die Exportpreisenicht.Rückgang der Importpreise im Vergleich zu Mai 2023 durch niedrigere Preise beiVorleistungsgüternDer Preisrückgang bei importierten Vorleistungsgütern um 2,6 % gegenüber demVorjahresmonat hatte im Mai 2024 den größten Einfluss auf die Gesamtentwicklungder Importpreise. Hier waren unter anderem Stärke und Stärkeerzeugnisse (-30,7%), Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen (-10,1 %), Papier und Pappe (-8,1 %),Akkus und Batterien (-7,5 %) sowie Kunststoffe in Primärformen (-6,9 %)preiswerter als ein Jahr zuvor. Gegenüber dem Vormonat April 2024 stiegen diePreise für Vorleistungsgüter um 0,5 %.Energieeinfuhren waren im Mai 2024 kaum preiswerter als im Mai 2023 (-0,1 %).Gegenüber April 2024 verbilligten sie sich um 0,7 %. Den größten Einfluss aufdie Jahresveränderungsrate für Energie hatte Erdgas. Die Preise lagen hier imMai 2024 um 10,8 % unter denen von Mai 2023. Gegenüber April 2024 wurde Erdgas aber 8,7 % teurer.Erheblich günstiger als im Vorjahresmonat waren auch elektrischer Strom (-18,2%) und Steinkohle (-12,6 %). Während Steinkohle auch im Vormonatsvergleichbilliger wurde (-4,6 %), verteuerte sich elektrischer Strom deutlich um 7,1 %.Teurer im Vergleich zu Mai 2023 waren Erdöl mit einem Plus von 11,0 % undMineralölerzeugnisse mit einem Plus von 7,3 %. Gegenüber April 2024 wurden beideEnergieträger aber jeweils um 5,1 % preiswerter.Ohne Berücksichtigung der Energiepreise waren die Importpreise im Mai 2024ebenfalls um 0,4 % niedriger als im Mai 2023. Gegenüber April 2024 stiegen sieum 0,1 %. Lässt man nur Erdöl und Mineralölerzeugnisse außer Betracht, lag derImportpreisindex um 1,1 % unter dem Stand des Vorjahres (+0,3 % gegenüber April2024).Gestiegene Preise bei importierten landwirtschaftlichen Gütern, Konsum- undInvestitionsgütern