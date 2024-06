Erwerbstätigkeit im Mai 2024 Leichter Aufwärtstrend hält an / Erwerbstätigenzahl 0,3 % höher als im Vorjahresmonat Erwerbstätige mit Wohnort in Deutschland, Mai 2024 0,0 % zum Vormonat (saisonbereinigt) +0,1 % zum Vormonat (nicht saisonbereinigt) +0,3 % zum Vorjahresmonat Im Mai 2024 waren rund 45,9 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. …