Discount-Put mit Floor bei 6 Euro

Der HVB-Discount-Put-Optionsschein auf die Lufthansa-Aktie mit Basispreis bei 7 Euro, Floor bei 6 Euro, BV 1, Bewertungstag 18.12.24, ISIN: DE000HD078D9, wurde beim Aktienkurs von 5,64 Euro mit 0,76 – 0,77 Euro gehandelt. Wenn sich der Aktienkurs am Bewertungstag auf oder unterhalb des Floors von 6 Euro befindet, dann wird der Schein mit der Differenz zwischen Basispreis und Floor, im konkreten Fall mit (7 - 6)= 1 Euro zurückbezahlt.

Somit ermöglicht dieser Discount-Put in sechs Monaten bei einem bis zu einen 6,38-prozentigen Kursanstieg auf 6 Euro die Chance auf einen Ertrag von 29,87 Prozent (=60 Prozent pro Jahr). Notiert die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Floors, so wird der dann aktuelle Aktienkurs vom Basispreis subtrahiert, um den Rückzahlungsbetrag zu ermitteln. Bei einem Aktienkurs von 6,50 Euro wird der Schein mit 0,50 Euro zurückbezahlt. Oberhalb von 7 Euro wird der Schein nahezu wertlos ausgebucht.

Discount-Put mit Floor bei 6,50 Euro

Der Morgan Stanley-Discount-Put auf die Lufthansa-Aktie mit Basispreis bei 7,50 Euro, Floor bei 6,50 Euro, BV 1, Bewertungstag 20.12.24, ISIN: DE000ME51JN9, wurde beim genannten Aktienkurs mit 0,87 – 0,88 Euro taxiert.

Da auch dieser Schein am Ende mit 1 Euro zurückbezahlt wird, wenn die Aktie am Bewertungstag unterhalb des Floors bei 6,50 Euro notiert, ermöglicht er in den nächsten sechs Monaten bei einem Kursanstieg von bis zu 15,25 Prozent einen Gewinn in Höhe von 13,63 Prozent (=31 Prozent pro Jahr).

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Lufthansa-Aktien oder von Hebelprodukten auf Lufthansa-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.