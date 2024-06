Die TV-Debatte war ein Debakel für US-Präsident Biden, der (im Gegensatz zu Trump) zahlreiche senile Aussetzer hatte - und jetzt beginnt in Europa auch noch das Endspiel um den Euro mit der Frankreich-Wahl! Anders als in anderen Euro-Krisen kann die EZB aufgrund des laufenden Defizit-Verfahrens gegen Frankreich nicht helfend eingreifen, wenn die Dinge in unserem Nachbarland schwierig werden - und soll es laut deutschem Finanzminister Lindner auch nicht. Mit dieser Weigerung Deutschlands sind der EZB komplett die Hände gebunden - einem weiteren Anstieg der Renditen französischer Staatsanleihen kann sich nicht entgegenwirken. Das dürfte den Euro weiter belasten - zumal der Dollar nach der schwachen Biden-Performance und der gestiegenen Wahrscheinlichkeit eines Trump-Siegs ohnehin im Aufwind ist..

Hinweise aus Video:

1. Biden: Katastrophale Debatte – Panik bei US-Demokraten

2. Direkt vor Frankreich-Wahl: Lindner warnt EZB

Das Video "Biden-Debakel - und das Endspiel um den Euro wegen Frankreich! " sehen Sie hier..