Die Aktien von Walgreens sanken am Donnerstag um über 20 Prozent, nachdem das Unternehmen die Schließung zahlreicher Apotheken ankündigte. Zudem senkte Walgreens seine Finanzprognose für das laufende Geschäftsjahr.

"Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem das derzeitige Apothekenmodell nicht mehr tragfähig ist und die Herausforderungen in unserem operativen Umfeld erfordern, dass wir den Markt anders angehen," sagte CEO Tim Wentworth am Donnerstag.