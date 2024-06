Seite 2 ► Seite 1 von 3

Bochum (ots) -- Bundeskanzler Olaf Scholz: "Ein volles Jahrhundert Aral, das ist ein vollesJahrhundert Mobilität in Deutschland. Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiternvon Aral danke ich für ihren Einsatz. Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum!"- Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst: "Der Ausbau derLadeinfrastruktur und emissionsärmere Kraftstoffe von Unternehmen wie Aralsind wichtige Beiträge, um die Dekarbonisierung des Verkehrssektors zuunterstützen."- Aral Vorstandsvorsitzender Achim Bothe: "Vor 100 Jahren erfanden wir denersten Super-Kraftstoff der Welt. Heute erfinden wir die Tankstelle von morgenmit erweitertem Angebot."- Emma Delaney, Executive Vice President Customers & Products bei bp: "Wir sindstolz auf unseren blauen Diamanten. Deutschland ist für uns unter den fünfwichtigsten Märkten weltweit."- Patrick Wendeler, Vorstandsvorsitzender BP Europa SE: "Wir wollen zur Energie-und Mobilitätswende aktiv beitragen und planen, weiterhin inVersorgungssicherheit und neue Geschäftsfelder zu investieren."- Heute ist Aral größter Anbieter im deutschen Tankstellenmarkt mit rund 2.400Standorten- Erweiterung des Kraftstoffportfolios, weiterer Ausbau des ultraschnellenLadenetzes unter der Marke Aral pulse und des REWE To Go-Shopangebots geplantVor 100 Jahren, im Frühjahr 1924, schlug die Geburtsstunde einer derbekanntesten und traditionsreichsten Marken Deutschlands. Mit einem Festakt inder Bochumer Jahrhunderthalle feierte Aral am Donnerstag (27. Juni) seinMarkenjubiläum, das mit der Erfindung des ersten Super-Kraftstoffs der Welt 1924einherging. Bundeskanzler Olaf Scholz gratulierte dem Unternehmen im Rahmeneiner Videobotschaft vor rund 500 Gästen aus Wirtschaft, Politik undGesellschaft. Mit rund 2.400 Standorten ist Aral heute größter Anbieter inDeutschland, dem wichtigsten europäischen Tankstellenmarkt. Seit 2002 ist Araldie Tankstellenmarke von bp in Deutschland." Ein volles Jahrhundert Aral, das ist ein volles Jahrhundert Mobilität inDeutschland", erklärte Bundeskanzler Olaf Scholz. "Das ist der Kraftstoff, derunsere Wirtschaft und Gesellschaft mit aufgebaut hat und weiter am Laufen hält.Die größte globale Herausforderung unserer Zeit ist der Klimawandel. Das heißt,wir müssen uns weiterentwickeln. Zugleich bedeutet dies neue Chancen, neuenErfindergeist und neue Lösungen. Aral macht genau das, mit dem Ausbau desultraschnellen Ladenetzes oder bei der Weiterentwicklung der Kraftstoffe. Ichbin überzeugt, dass wir den Wandel hin zur nachhaltigen Mobilität guthinbekommen werden. Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Aral danke ich