Das Rennen um die besten Batterien läuft!

Feststoffbatterien dürften wohl in den kommenden Jahren eine größere Rolle bei den Batterien von Elektroautos spielen. Die Forscher und Entwickler in Universitäten und bei Herstellern befinden sich hier bereits auf einem guten Weg. Doch auch viele weitere Technologie-Ansätze dürften ihren Weg in den Markt finden. In wenigen Jahren dürfte es neben den Lithium-Ionen-Batterien also noch viele weitere Batterietypen geben, die auf den Straßen Autos voranbringen. Die Ziele sind klar: Für das Erschließen des automobilen Massenmarktes müssen die Leistung, und die Reichweiten steigen, die Ladezeiten aber sinken. Zudem gilt es, die Kosten weiter radikal zu senken. Schon heute sind Batterien deutlich günstiger als vor zehn Jahren. Doch wie einst bei der Solartechnologie gilt: Es geht immer noch billiger bei besserer Leistung.

Neue Batterietechnik auf Niobium-Basis

Ein interessanter und weit fortgeschrittener Ansatz sind Lithium-Ionen-Batterien auf Niobium-Basis. Das soll die Ladezeiten und die Reichweiten deutlich verbessern. Und die Technologie ist schon weiter als ein Laborexperiment. So hat Toshiba bereits im Jahr 2022 eine Batterie vorgestellt, die Super Charge Ion Battery (SCiB) genannt wird. Nun hat man diese zu einer Variante mit Niob-Titanat (NTO) weiterentwickelt, die laut Toshiba eine dreimal größere volumetrische Energiedichte als die sogenannten LTO-Batterien haben soll. Die Vorteile der LTO-Technologie sollen dabei erhalten bleiben. Die Batterie aber soll sich extrem schnell aufladen lassen, schreibt Toshiba: Etwa 10 Minuten sollen reichen, um den Akku zu laden. Außerdem verspricht Toshiba eine hohe Energiedichte.

