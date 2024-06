Es ist eine Europameisterschaft der Außenseiter: Georgien, das erstmals am Turnier teilnimmt, darf sich sowohl im Fußball als auch bei der wO-Aktien-EM über den Einzug ins Achtelfinale freuen. Die Aktie der Holding Georgia Capital hat seit dem Turnierstart am 14.6. über 11 Prozent zugelegt.

Enttäuschend dagegen die Performance von Gastgeber Deutschland. Die Adidas-Aktie erlebt bislang kein Sommermärchen und liegt seit Mitte Juni mit 1,5 Prozent im Minus. Noch schlechter erwischte es Turnierfavorit Frankreich. Die Aktie des Bergbauunternehmens Eramet hat seit dem Eröffnungsspiel mehr als 10 Prozent verloren. Das bedeutet unter allen EM-Aktien den schlechtesten Wert.

Wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft am Samstagabend gegen Dänemark ins Achtelfinale startet, geht es auch für die wallstreetONLINE Aktien-EM weiter. Folgende Aktien-Duelle stehen auf dem Spielplan.

Bleiben Sie mit uns am Ball bis zum Finale am 14. Juli in Berlin!