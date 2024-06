Stimmung in ostdeutscher Wirtschaft leicht gesunken Die Stimmung in weiten Teilen der ostdeutschen Wirtschaft hat sich im Juni leicht eingetrübt. Der Geschäftsklimaindex sank auf 92,4 Punkte nach 92,7 Punkte im Mai, wie das Ifo-Institut am Freitag mitteilte. Sowohl die Einschätzung zur Lage bei den …