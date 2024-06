Neue Verkaufswelle droht Warum ist Bitcoin so schwach und wie geht es weiter mit der Kryptowährung? Seit Wochen rutscht Bitcoin immer tiefer und tiefer. Mit den bevorstehenden Mt.-Gox-Auszahlungen droht eine neue Talfahrt. Oder kommt es zu einer Rallye nach dem Motto: Sell the rumour, buy the news?