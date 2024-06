Seite 2 ► Seite 1 von 3

Göttingen (ots) - Die Suche nach qualifizierten Mitarbeitern ist in vielenUnternehmen ein nie enden wollendes Problemfeld. Julian Mannott, Experte für diePersonalgewinnung, betont deshalb die Wichtigkeit eines ganzheitlichen Konzepts.Ein wichtiger Baustein sind dabei auch Mitarbeiter-Empfehlungen von den eigenenMitarbeitern für das Unternehmen. Warum diese Form des Marketings so effektivist, wie Mitarbeiter auf positive Aspekte ihres Arbeitgebers aufmerksam werdenund was sie dazu bewegt, eine Empfehlung auszusprechen, erfahren Sie hier.Maßnahmen zur Mitarbeitergewinnung kosten Geld: Für eine Anzeige in einemJobportal beginnt die Preisspanne meist bei etwa 1.000 Euro, allerdings ist esmit einer einzelnen Annonce in der Regel nicht getan. Außerdem müssenanschließend häufig mehrere Vorstellungsgespräche geführt werden, bis die Stelletatsächlich besetzt werden kann, was weitere Kosten verursacht. Eine andereMöglichkeit sind Headhunter, die dem Unternehmen vorselektierte und geprüfteBewerber präsentieren. Für diese Dienstleistung verlangen sie ungefähr 25Prozent des Bruttojahreseinkommens der zu besetzenden Stelle - je nach Positionentstehen so schnell Kosten in Höhe von 15.000 Euro oder mehr. Am teuersten sindjedoch dauerhaft unbesetzte Arbeitsplätze. Das stellt Unternehmen zunehmend vorHerausforderungen. "Personal-Recruiting ist zu einer zentralen Aufgabe für dieBetriebe geworden. Wer hier Fingerspitzengefühl für potenzielle Bewerberbeweist, kann nach wie vor gut qualifizierte Mitarbeiter finden. Wer hingegenstumpf nach Schema F vorgeht, bekommt den Fachkräftemangel schmerzlich zuspüren", erklärt Personalexperte Julian Mannott."Eine vielversprechende Option, die viele Personaler kaum oder gar nicht auf demSchirm haben, sind Empfehlungen durch die eigenen Mitarbeiter. Obwohl vieleUnternehmen solche Programme schon seit Jahren im Einsatz haben, kommen in derRegel recht wenig Bewerbungen dadurch zustande. Das passiert natürlich nichteinfach so, sondern muss sorgfältig geplant werden. Dann ist diese Methodejedoch sehr erfolgreich und kostet zudem kaum Geld", erklärt der Personalexperteweiter. Mit seinem Beratungsunternehmen unterstützt er Betriebe bei derPersonalsuche. Dabei wendet er ganzheitliche Strategien an, die individuell aufdas jeweilige Unternehmen und die Bedingungen des Standorts angepasst werden.Durch das Kombinieren mehrerer Ansätze erzielt er dabei erstaunliche Ergebnisse.Ein wesentlicher Bestandteil seiner Arbeit ist das Etablieren von