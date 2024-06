Die seit nunmehr März 2023 anhaltende Kursrallye bei Wels Fargo brachte Kursgewinne von 35,25 auf 62,55 US-Dollar hervor, dies entspricht einem Kursanstieg von 77 Prozent bis Mitte Mai dieses Jahres. Hierbei gelang es im Frühjahr einen seit 2018 bestehenden Abwärtstrend zu überwinden und damit ein Folgekaufsignal an die Verlaufshochs aus 2018 zu generieren. Die aktuelle Konsolidierungsphase ist als gewöhnlicher Pullback zu werten, Anstiegschancen hält sich das Papier hierdurch weiter offen. Schwäche sollte die Aktie jedoch nicht mehr zeigen, weil dies im Anschluss und bei weiteren Abschlägen eine ungemütliche Umkehrformation aktivieren könnte.

Hinweise auf einen Folgeanstieg an die Hochs aus 2018 bei 66,31 US-Dollar würde einen Kurssprung auf Wochenschlusskursbasis über 60,20 US-Dollar liefern und sich entsprechend für ein Folgekaufsignal qualifizieren. Bislang sind keine größeren Umkehrmuster zu verzeichnen, Abschläge unter 54,75 US-Dollar könnten aber eine seit März dieses Jahres aufgebaute Formation in Gestalt einer SKS-Formation aktivieren und einen Wiedereintritt in den vorherigen Abwärtstrend mit Abwärtsrisiken auf 50,77 US-Dollar auslösen. Dann müsste der Anstieg über den seit Jahren anhaltenden Trend als Fehlsignale interpretiert werden.

Wells Fargo Comp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Aus der aktuellen Auswertung der Chartmuster geht dringender Handlungsbedarf seitens von Käufern aus, ein Kurssprung über 60,20 US-Dollar würde die Annahme weiterer Kursgewinne an 66,31 US-Dollar stützen und sich entsprechend für ein Long-Investment anbieten. Dies könnte beispielshalber über das mit einem Hebel von 8,9 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN ME8ZF0 vollzogen werden. Die mögliche Renditechance beliefe sich in diesem Fall auf 100 Prozent, Ziel des Scheins läge rechnerisch am Ende bei 1,40 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte dann aber das Niveau des 50-Wochen-Durchschnitts bei 58,44 US-Dollar vorläufig nicht überschreiten, im Schein ergibt sich dadurch ein rechnerischer Stopp-Kurs von 0,67 Euro. Als Anlagehorizont sind nur wenige Wochen zu veranschlagen, falls nicht Bären doch noch einmal zuschlagen und dieses Setup damit negieren.