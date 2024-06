Sprengung der Bombe am Tesla-Werk am Samstag bis in den Nachmittag Die Sprengung einer Weltkriegsbombe am Tesla -Werk in Grünheide soll am Samstag zwischen 6.30 Uhr und 15.00 Uhr stattfinden. Das teilte ein Sprecher der örtlichen Ordnungsbehörde am Freitag mit. In diesem Zeitfenster findet auch die Evakuierung …