Osnabrück (ots) - Das Präsidium von terre des hommes hat Larisa Machemer zur

neuen terre des hommes-Vorständin für den Bereich Finanzen, Verwaltung und

Personal berufen. Sie wird ihr Amt in der Bundesgeschäftsstelle von terre des

hommes in Osnabrück am 1. Juli antreten.



"Wir freuen uns, mit Larisa Machemer eine Vorständin gefunden zu haben, die für

ihr neues Arbeitsfeld langjährige Erfahrung in leitender Position mitbringt.

Ihre juristische Kompetenz als Rechtsanwältin wird uns sicherlich ebenso

zugutekommen wie ihre Erfahrungen im kaufmännischen Bereich, Personalwesen und

IT", erklärte Regina Hewer, Vorsitzende des Präsidiums von terre des hommes.







der Elektro- und Digitalindustrie. Sie übernahm dort später die Funktion als

Bereichsleiterin für Finanzen, Personal, Recht und Compliance und verantwortete

neben der kaufmännischen Leitung zuletzt auch die IT und Strategieentwicklung.

"Ich freue mich sehr auf die Arbeit bei der internationalen

Nichtregierungsorganisation terre des hommes, weil ich dort meine Fähigkeiten

und Kenntnisse einbringen und mich gleichzeitig für die Rechte von Kindern

weltweit einsetzen kann", sagt Larisa Machemer.



Larisa Machemer ist Nachfolgerin von Ursula Gille-Boussahia, die nach über

zwanzigjähriger Tätigkeit für terre des hommes in den Ruhestand gehen wird. Die

weiteren terre des hommes-Vorstandsmitglieder sind Beat Wehrle (Programme) und

Joshua Hofert (Kommunikation).



