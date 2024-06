Köln (ots) - VYTAL Global GmbH, der führende Anbieter von Software-basierten

Lösungen für Mehrwegverpackungen, gibt Wachstumsfinanzierungsrunde bekannt. Die

Runde wird von Emerald Technology Ventures mit ihrem Sustainable Packaging

Innovation Fund angeführt unter Beteiligung von Ventis. Auch die bestehenden

Investoren Grazia Equity, Kiko Ventures und Rubio haben weiteres

Wachstumskapital investiert und damit ihr Engagement für Vytal's Mission

bekräftigt, die Kreislaufwirtschaft voranzutreiben und die Mehrwerte von

nachhaltigen Mehrwegverpackungen mit Hilfe von Technologie und Daten zu

maximieren.



Mit einer Investition von über 6 Millionen Euro ermöglicht das frische Kapital

Vytal, die Transformation der Verpackungsindustrie weiter zu beschleunigen. Mit

einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit und Effizienz ist die

Technologieplattform von Vytal darauf ausgelegt, Einwegverpackungen durch

innovative Mehrweglösungen zu ersetzen, die entlang der zirkulären

Wertschöpfungskette von Mehrwegverpackungen für alle Beteiligten Mehrwerte

schaffen, u.a. für Rohstofflieferanten, Endverbrauchende sowie zentrale

professionelle Waschzentren.





Dr. Tim Breker, Mitgründer und Geschäftsführer von Vytal, äußert seineBegeisterung über die neue Partnerschaft: "Wir freuen uns sehr, mit Emerald,einen äußerst erfahrenen Investor mit einem phänomenalen Partnernetzwerk aus derIndustrie, an Bord zu haben. Die Transformation der Verpackungsindustrie hin zurKreislaufwirtschaft ist eine enorme Geschäftschance und mit unsererTechnologieplattform ist Vytal bestens positioniert, um im globalen Wettbewerbzu gewinnen. Wir haben uns erfolgreich als Vordenker in diesem Bereich etabliertund freuen uns sehr darauf, unsere Zusammenarbeit mit verschiedenenIndustriepartnern zu beschleunigen. Wir kennen die Bedingungen, unter denenMehrweglösungen klare Vorteile gegenüber Einwegverpackungen haben, undkonzentrieren uns darauf, den wirtschaftlichen Nutzen von Mehrwegverpackungenfür unsere Kunden in den verschiedenen Anwendungsbereichen mit Software undDaten zu maximieren."In dichten Netzwerken und geschlossenen Kreisläufen sind die Vorteile vonMehrwegverpackungen gegenüber Einwegverpackungen besonders deutlich.Unternehmens- und Universitätscampusse, Geschäftsviertel, Flughäfen, Einkaufs-und Stadtzentren, Messen, Festivals und andere Veranstaltungs- undUnterhaltungsorte können leicht auf mit Vytal verwaltete Mehrwegverpackungenumsteigen, um so wertvolle Ressourcen zu sparen und gleichzeitig Kosten zusenken. Darüber hinaus betreibt Vytal ein eigenes offenes Mehrwegsystem mitGastronomiebetrieben und Kantinen in insgesamt 17 Ländern, die ihren Gästen die