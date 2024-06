München (ots/PRNewswire) - TCL PV Tech

(https://www.tcl.com/global/en/photovoltaic) und VALE sind eine strategische

Partnerschaft im Green-Tech-Markt eingegangen, um Kunden bei ihren digitalen und

grünen Transformationsprozessen zu unterstützen. Diese Zusammenarbeit stellt für

beide Unternehmen einen bedeutenden Schritt nach vorn dar und unterstreicht ihr

gemeinsames Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation.



Der Schwerpunkt der Partnerschaft liegt zunächst auf der Erhöhung des

Marktanteils in Deutschland. Dies wird auf der Grundlage der

TCL-All-in-One-Energielösung erreicht, die aus PV-Modulen,

Hybrid-Wechselrichtern, Speichern und Wärmepumpen besteht. Die Zusammenarbeit

wird auch den Vertrieb einer breiteren Palette von Produkten für die

verschiedenen Marktsegmente umfassen, in denen TCL und VALE tätig sind.





TCL, ein bekanntes globales Unternehmen und asiatischer Riese, steigt nachjahrelangem Erfolg in der Herstellung von Unterhaltungselektronik in den Marktfür grüne Technologien ein.TCL und VALE sind zuversichtlich, dass ihre für beide Seiten vorteilhafteBeziehung ihr Engagement für die Förderung von Lösungen in den Bereichenerneuerbare Energien und Energieeffizienz verstärken und auf diese Weise einenBeitrag zu einer besseren Welt leisten wird.Informationen zu TCL PV TechTCL Photovoltaic Technology (TCL PV Tech) ist ein Anbieter vonumweltfreundlichen Energieprodukten und -dienstleistungen für den gesamtenLebenszyklus unter dem Dach von TCL Industries, der innovative, intelligenteSolarenergielösungen aus einer Hand für Privathaushalte und Unternehmenanbietet. TCL nutzt seine jahrelange Erfahrung in der Elektronik- undPhotovoltaiktechnologie, um saubere, effiziente und zuverlässige Solarlösungenbereitzustellen. Unser Ziel ist es, den Nutzen zu optimieren und dieEnergieunabhängigkeit für unsere Kunden über die gesamte Lebensdauer der Anlagenzu erhöhen.Über die VALE GmbHDie VALE GmbH ist ein führendes deutsches Unternehmen, das sich auffortschrittliche technische und technologische Lösungen spezialisiert hat.Bekannt für seine Innovationskraft und seinen hohen Qualitätsanspruch ist es derwichtigste Lösungsanbieter für Balkon-Solaranlagen in Deutschland.