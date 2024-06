AMSTERDAM, 28. Juni 2024 /PRNewswire/ -- The Digital Neighborhood, eine Gemeinschaft von miteinander verbundenen europäischen Tech-Unternehmen, die sich auf Microsoft KI und Cloud spezialisiert haben, wurde gestern Abend in Redmond, WA, mit vier renommierten Microsoft Partner of the Year Awards ausgezeichnet. Diese Auszeichnungen bestätigen die globale Führungsrolle der Gruppe im Bereich KI und Copilot und heben den AI & Copilot Arm und die finnische Marke Sulava für ihre bahnbrechenden Beiträge zum Microsoft-Ökosystem hervor.

Finalist für den globalen Microsoft Copilot Partner

Finnischer Copilot für Microsoft 365 Partner des Jahres

Global Microsoft Training Services Partner Finalist

Microsofts finnischer Influencer des Jahres, verliehen an Aki Antman, Leiter der KI- und Copilot-Abteilung von The Digital Neighborhood und Gründer von Sulava

Der Erfolg von The Digital Neighborhood, das ein Netzwerk von 2.400 Kunden in Nordeuropa und den Vereinigten Arabischen Emiraten betreut, beruht auf dem Fachwissen von über 1.335 Beratern, Ingenieuren und anderen Spezialisten. Die enge Beziehung der Gruppe zu Microsoft, die durch die Anwesenheit von 17 Microsoft Most Valuable Professionals (MVPs) in ihren Reihen unterstrichen wird, verdeutlicht ihr Engagement für fundiertes technologisches Know-how und die Entwicklung von Führungskräften. Diese kollektive Stärke treibt Innovation und Exzellenz bei intelligenten KI-Anwendungen voran und sorgt für wirkungsvolle Ergebnisse für ihre Kunden.

Jean-Yves Charlier, Geschäftsführer von The Digital Neighborhood, sagte: „Die weltweiten Microsoft-Auszeichnungen sind ein Beweis für unser schnelles Wachstum und unsere strategische Innovation im Bereich der Spitzentechnologie. Die Anerkennung unserer Gruppe als Pionier bei KI- und Microsoft Copilot-Initiativen verdeutlicht unser Engagement für zukunftsweisende Lösungen, die einen messbaren Geschäftswert liefern. The Digital Neighborhood ermöglicht ihren Kunden beispiellose Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen sowie Kosteneinsparungen, indem sie KI und Copilots in ihre traditionellen Dienste integriert und neue KI-gesteuerte Lösungen entwickelt."