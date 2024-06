JPMORGAN stuft Delivery Hero auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Overweight" belassen. Der sofortige Abschied des Finanzchefs Emmanel Thomassin werde am Markt nicht gut ankommen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am …