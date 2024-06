Köln (ots) -



- Koelnmesse eröffnet zum 100-jährigen Bestehen neue Event- und

Kongress-Location Confex mit Platz für 6.200 Gäste direkt am ICE-Bahnhof Köln

Messe/Deutz

- Hochmoderner Standort mit perfekter Verkehrsanbindung im Herzen Europas setzt

neue Maßstäbe für Kongresse, Messen und Corporate Events

- Konrad Adenauer gründete die Koelnmesse 1924 als Wirtschaftsmotor des Westens

und europäisches Friedensprojekt

- Unter die 2.000 Besucher des Jubiläumfestakts mischten sich neben

Ministerpräsident Henrik Wüst zahlreiche weitere Prominente



In ihrem 100. Jubiläumsjahr eröffnet die Koelnmesse mit einem großen Festakt das

modernste Event- und Kongresszentrum Europas: das Confex. Der technisch und in

Sachen Nachhaltigkeit zukunftsweisende Neubau schafft neue Möglichkeiten für

innovative Veranstaltungsformate in der Region. Nach knapp dreijähriger Bauzeit

geht damit planmäßig ein Kernstück des eine Milliarden Euro schweren

ganzen Welt. Mit dem Confex wird diese besondere Position auch für die kommende

Generation gesichert", sagt NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst anlässlich der

Eröffnung. "Es war der Wunsch des damaligen Bürgermeisters und Messebegründers

Konrad Adenauer, dass die Messe zu einem Ort der Begegnung heranwächst - ein

Ort, der zur Verständigung zwischen Nationen, zwischen Deutschland und den

europäischen Nachbarländern beiträgt. Das ist wahrlich gelungen." Die Koelnmesse

sei heute ein wichtiger Pfeiler für den Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen

und biete Unternehmen aus aller Welt eine Plattform zum Vernetzen und

Erschließen neuer Märkte. Sie generiere nicht nur wirtschaftlichen Mehrwert für

die Region, sondern stärke auch nachhaltig die Innovationskraft und das

internationale Ansehen Nordrhein-Westfalens. "Grund genug, um zu diesem

besonderen Jubiläum herzlich zu gratulieren", so Wüst.



Herzstück des insgesamt 20.500 Quadratmeter großen Confex-Gebäudes ist die

dreifach teilbare Confexhall mit Platz für 4.300 Personen. Hinzu kommen zwei

Konferenzebenen mit 22 Räumen, die sich dank ihrer Größenstaffelung von 27 bis

205 Quadratmetern für eine Vielzahl von Veranstaltungsformaten eignen. Die

umlaufenden Zu- und Eingänge der Confexhall schließen direkt an das

lichtdurchflutete Foyer an, das ausreichend Platz für Empfänge, entspannte

Pausen sowie Präsentationen und Side-Events bietet und direkt auf die 5.600

Quadratmeter messende Open-Air-Terrasse, der Confex Plaza, führt. Als Teil eines

der weltweit größten Messestandorte ist das Confex mit weiteren, funktional

flexiblen Raumkapazitäten verbunden, sodass sich bei Bedarf zusätzliche Flächen Seite 2 ► Seite 1 von 3



