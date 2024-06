Derzeit arbeiten die potenziellen Ether-ETF-Emittenten - darunter die Branchengrößen Blackrock, Grayscale und VanEck - noch an ihren S1-Anträgen für die US-Börsenaufsicht SEC. Doch schon kommende Woche könnte es zu einer Entscheidung kommen. Reuters zitiert Anwälte, die mit dem Verfahren vertraut sind und berichtet, dass nur noch wenige Fragen offen seien. Die Genehmigung befinde sich demnach in den letzten Zügen.

Die Einschätzung basiert auf der relativen Marktkapitalisierung von Bitcoin und Ethereum. Aktuell ist Bitcoin mit 1,266 Billionen Dollar bewertet, was 74 Prozent des kombinierten Marktwertes ausmacht. Ethereum hingegen liegt bei 432 Milliarden US-Dollar oder 26 Prozent des Gesamtmarktes. Angesichts dieser Zahlen und der Tatsache, dass US-Investoren bereits 56 Milliarden US-Dollar in Spot Bitcoin ETPs investiert haben, sieht Hougan großes Potenzial für Ethereum.

"Geht man von einer zukünftigen Summe von 100 Milliarden US-Dollar in Bitcoin ETPs aus, müssten Ethereum ETPs etwa 35 Milliarden US-Dollar anziehen, um gleichzuziehen", sagt Hougan. Unter Berücksichtigung der erwarteten Umwandlung des Grayscale Ethereum Trusts in ein ETP am Starttag, was bereits 10 Milliarden US-Dollar an Assets mit sich bringt, bleibt ein Potenzial von weiteren 25 Milliarden US-Dollar an neuen Zuflüssen.

Die potenzielle Nachfrage wird zusätzlich durch mehrere günstige Faktoren wie das Wachstum von Stablecoins, zunehmende regulatorische Klarheit und die jüngsten Verbesserungen der Ethereum-Blockchain, die die Transaktionskosten drastisch gesenkt haben, verstärkt. All diese Faktoren deuten auf eine starke Bullenmarkt-Phase für Ethereum hin, die die Nachfrage weiter steigern könnte.

ETH zu USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 3.450$ auf CryptoCompare Index (28. Juni 2024, 14:14 Uhr) gehandelt.