FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Mercedes-Benz haben ihre Erholungstendenz am Freitag nach laut einem Analysten zuversichtlichen Äußerungen zur Geschäftsentwicklung untermauert. Der Kurs stieg bis zum Mittag um 2,65 Prozent auf 65,11 Euro. Damit hat die Mitte Juni gestartete, kurzfristige Erholung Bestand, nachdem am Vortag der Trend verlassen worden war. Das könnte sich nun als Fehlausbruch nach unten erweisen. Am Freitag reichte es auch wieder für einen Sprung über die 21-Tage-Linie - ein Durchschnittskurs, der den kurzfristigen Trend widerspiegelt.

In einer Telefonkonferenz vor den Zahlen zum zweiten Quartal habe der Autobauer weiter Zuversicht signalisiert für die Margenambitionen der Kernmarke Mercedes, schrieb Analyst Philippe Houchois vom Investmenthaus Jefferies in einer Studie. Die Geschäfte verliefen insgesamt planmäßig, mit den einzigen negativen Abweichungen in China. In Europa sei bei den Bestellungen eine Besserung erkennbar.