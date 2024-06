Die Lieferungen ausländischer Marken stiegen im Mai um 1,425 Millionen auf insgesamt 5,028 Millionen Einheiten, verglichen mit 3,603 Millionen im Vorjahr, wie Daten der China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) zeigen. Obwohl Apple nicht ausdrücklich erwähnt wird in der Statistik, ist das Unternehmen der führende ausländische Smartphone-Hersteller in China.

Insgesamt stiegen die Handyverkäufe in China im Mai um 16,5 Prozent auf 30,33 Millionen Einheiten, so die Daten der CAICT. Vieles deutet darauf hin, dass der Großteil des Anstiegs auf Apple zurückzuführen ist.