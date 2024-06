(neu: Kurs, Hintergrund und Details)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Furcht vor den geschäftlichen Folgen eines Hackerangriffs auf Teamwiewer hat die Aktien des Anbieters von Fernwartungssoftware am Freitag stark belastet. Sie brachen bis zum frühen Nachmittag um rund zehn Prozent auf 10,02 Euro ein. Weniger hatten sie zuletzt im November 2022 gekostet. Die zwischenzeitliche Wochenerholung von 5 Prozent ist verpufft.

Am Mittwoch habe das Sicherheitsteam von Teamviewer eine "Auffälligkeit" in der internen IT-Umgebung festgestellt, teilte das im MDax notierte Unternehmen nun mit. Man habe unverzüglich das Abwehr-Team aktiviert und entsprechende Prozesse in die Wege geleitet. "Gemeinsam mit weltweit anerkannten IT-Sicherheitsexperten haben wir unmittelbar mit Untersuchungen begonnen und notwendige Schutzmaßnahmen umgesetzt."