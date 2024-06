DOHA, Katar, 28. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Seine Exzellenz, der Premierminister und Außenminister, Scheich Mohamed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, hat heute das Smaisma-Projekt vorgestellt – das neueste Projekt des Ministeriums für Stadtverwaltung, das von der Qatari Diar Real Estate Investment Company verwaltet wird. Sobald das Projekt fertiggestellt ist, soll es zu einem neuen städtischen Wahrzeichen des Landes werden und sich in die wachsende Liste einzigartiger touristischer Ziele an der Küste Katars einreihen.

In seiner Eröffnungsrede betonte Seine Exzellenz Abdullah bin Hamad bin Abdullah Al Attiyah, Minister der Stadtverwaltung, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen den Partnern im öffentlichen und privaten Sektor ist, um den Wachstumskurs Katars fortzusetzen und zu verstärken. „Auf dem Weg zur Verwirklichung der nationalen Vision 2030 für Katar bauen wir eine Zukunft auf, die für künftige Generationen in wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Hinsicht von Wohlstand und Stabilität geprägt ist. Wir wollen den Tourismussektor mit weiteren Projekten bereichern, die den Anforderungen dieser wichtigen Branche gerecht werden."

Ing. Ali bin Mohamed Al-Ali, Geschäftsführer der Qatari Diar Real Estate Investment Company, äußerte seinen Stolz über das Vertrauen, das Qatari Diar vom Kommunalministerium für die Verwaltung des Projekts entgegengebracht wurde. Er erklärte: „Dieses jüngste Projekt wurde unter der Schirmherrschaft des Kommunalministeriums und im Einklang mit dem Weg des kontinuierlichen Wirtschaftswachstums, den der Staat Katar verfolgt, geplant. Dieses Projekt wird neue Maßstäbe für den Tourismus in der Region setzen und ein neues, spannendes Kapitel in der anhaltenden Erfolgsgeschichte Katars schreiben."

Er fuhr fort: „Der katarische Immobilienmarkt wird im Jahr 2024 auf 485 Milliarden US-Dollar geschätzt und zieht nach dem Energiesektor die meisten ausländischen Direktinvestitionen an. Diese Branche hat in den letzten Jahren ein beachtliches Wachstum erlebt, das auf die steigende Nachfrage nach Wohn- und Einzelhandelsflächen, die Zunahme der Besucherzahlen, die Ausrichtung von Mega-Events in Katar und die Entwicklung des Wirtschafts- und Handelssektors zurückzuführen ist."