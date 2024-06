Die Untersuchungen von Quest Mobile zeigen signifikante Trends in der Nutzerbindung und Online-Werbung in China auf, darunter ein starkes Marktinteresse an Beauty, Luxusgütern, allgemeinem E-Commerce und Automobilen sowie ein schnell wachsender Kultur- und Tourismusmarkt, in dem Content-Plattformen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung von Verbrauchertrends spielen.

Das Welttourismusbarometer für das 1. Quartal 2024 stellt fest, dass China bis Ende 2024 voraussichtlich wieder auf 80 % ansteigt und bis Ende 2025 das Niveau von 2019 übertrifft. Der chinesische internationale Tourismus hat sich auf abwechslungsreiche, immersive Reiseziele verlagert, wobei die Generation Z und Millionäre nach einzigartigen Erfahrungen suchen, die sie online teilen können. Sprachübersetzer, QR-Code-Zahlungen, präzise Navigation und automatische Empfehlungen werden entscheidend sein, um chinesische Reisende anzuziehen, und bieten Marken die Möglichkeit, mobile Werbung zu nutzen.

Die Studie von Quest Mobile zeigt, dass sich der Ausreisetourismus in China stark erholt hat, wobei die Nutzergespräche zunehmen und die Zahl der monatlich aktiven Nutzer von Apps für Ausreisen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. Die jüngere Bevölkerung wird durch die Visafreiheit und die Wechselkurse beeinflusst.

Lokale Unterhaltung und Tourismus boomen – die wichtigsten Teilbereiche des mobilen Internets, Fluginformationen, Reiseinstrumente, Zugverbindungen und Hoteldienstleistungen verzeichnen ein erhebliches Wachstum im Jahresvergleich. Filme und Aufführungen wuchsen um 50,7 %, Fluginformationen um 37,1 %, Reiseinstrumente um 35,4 %, Bahndienstleistungen um 28,8 % und Hoteldienstleistungen um 20,7 %.

Außerdem legen chinesische Reisende Wert auf kulturelle Elemente. Im Inland locken die kreisfreien Städte junge Nutzer durch Musikfestivals und kulturtouristische Sehenswürdigkeiten an. Kultur- und Fremdenverkehrsbüros arbeiten mit Inhaltsplattformen und Marken zusammen, um die lokale Kultur und den Tourismus zu fördern.

Mit über 580 Millionen MAUs von Huawei-Geräten weltweit ist Petal Ads einzigartig positioniert, um Marken mit dem chinesischen Publikum zu verbinden, insbesondere in den Bereichen Luxus und Reisen. Das neueste Angebot, der Petal Business Index (PBI), ermöglicht es Marken, die Überlegungen der Verbraucher zu Marken innerhalb des Huawei-Ökosystems zu verstehen. Er dient als Barometer für die Dynamik des Markenmarketings. Die Nutzung des PBI hilft Marken, chinesische Zielgruppen über Petal Ads zu erreichen, indem sie präzise Einblicke in das Verhalten und die Vorlieben der Verbraucher erhält.

Chinesische Premium-Touristen erreichen: maßgeschneiderte Strategien

Huawei veranstaltete am vergangenen Freitag einen Workshop für Interessenvertreter aus dem Tourismussektor in Beijing, China, bei dem Strategien zur Gewinnung hochwertiger chinesischer Touristen für Barcelona erörtert wurden. Dazu gehörten die De-Saisonalisierung des Tourismus in Barcelona durch die Erhöhung der Besucherzahlen während der Spitzenzeiten (Mondneujahr, Goldene Woche), die Dezentralisierung des Tourismus durch die Verlängerung der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer und das Angebot qualitativ hochwertiger Erlebnisse in weniger bekannten Touristenorten sowie die Erhöhung der durchschnittlichen Ausgaben durch das Angebot attraktiverer lokaler Produkte, einschließlich Michelin-Sterne-Restaurants, Luxuseinzelhandelsgeschäften und Weingütern.

Informationen zu Petal Ads

Petal Ads, die mobile Werbeplattform von Huawei, verbindet Herausgeber, Werbetreibende und Vermarkter auf der ganzen Welt. Mit über 360.000 Publishern und einem breiten Branchenspektrum mit mehr als 200 Sektoren ermöglicht es Agenturen und Unternehmen, weltweit über 730 Millionen neue Kunden zu erreichen. https://ads.huawei.com/

