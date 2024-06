Zeitgleich wurde das Unternehmen - nun schon zum dritten Mal - zum Microsoft United States Security Partner of the Year sowie - erstmalig - zum Microsoft Canada Security Partner of the Year erklärt

NEW YORK, 28. Juni 2024 /PRNewswire/ -- BlueVoyant, ein Cybersecurity-Unternehmen mit umfassender, KI-gesteuerter Cyber Defense-Plattform, gibt bekannt, dass es den 2024 Microsoft Worldwide Security Partner of the Year Award gewonnen hat. Ausgezeichnet wurde das Unternehmen für seine wegweisende Cyber Defense-Plattform. Außerdem wurde es - nun schon zum dritten Mal in Folge - zum Microsoft United States Security Partner of the Year und - zum ersten Mal - zum Microsoft Canada Security Partner of the Year gekürt. Als einer der weltweit führenden Microsoft-Partner wurde das Unternehmen hier für seine herausragenden Leistungen in Punkto Innovation und Implementierung von Kundenlösungen auf der Grundlage von Microsoft-Technologie ausgezeichnet.