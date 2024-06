Die Konstruktion des Fahrzeugs umfasst eine computergestützte Topologieoptimierung sowie neue Werkstoffe und Verfahren, die das Gewicht des Fahrzeugs um 200 kg reduzieren, ohne die strukturelle Festigkeit oder Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen. Darüber hinaus ist der EHSL552F für reduzierte Wartungskosten während seiner Lebensdauer von über 1,5 Millionen Kilometern ausgelegt.

Durch die Integration von optimierten Algorithmen für Laufruhe und Stabilität in den Konstruktionsprozess hat XCMG sowohl den Fahrkomfort als auch die Fahrstabilität des Fahrzeugs verbessert. Dies erleichtert es den Logistikunternehmen, nachhaltigere Modelle einzuführen.

Die aktualisierte Kabine bietet sowohl Verbesserungen im Innenraum für den Fahrerkomfort als auch ein Außendesign, das auf der Straße Präsenz zeigt. Die elektrische Architektur des Fahrzeugs wurde überarbeitet, um die intelligenten Fahrhilfen und die Gesamtzuverlässigkeit zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit durch Einhaltung der EU-Crash-Vorschrift ECE R29 zu gewährleisten.

Seit 2021 erforscht und produziert XCMG Ausrüstungen für die Wasserenergie, was im April 2022 zur Gründung des Shanghai Hydrogen Energy Technology Research Institute führte. Das Unternehmen hat 16 verschiedene Modelle von Wasserstoff-Energie-Geräten vorgestellt, die verschiedene Sektoren abdecken, darunter Traktoren, Muldenkipper und Fahrgestelle für Sanitärfahrzeuge. Im Juni 2023 feierte der in Zusammenarbeit mit einem lokalen Bergbauunternehmen in China entwickelte wasserstoffbetriebene Elektrolader seine Weltpremiere und wurde offiziell in Betrieb genommen.

Kürzlich wurde in Zusammenarbeit mit REFIRE ein neu entwickelter 49-Tonnen-Brennstoffzellen-Schwerlastwagen mit REFIRE-eigenen Brennstoffzellen der Serie Mirror Star im Nordwesten Chinas in Betrieb genommen, der den Bedarf an umweltfreundlichen Transporten im Rahmen lokaler Projekte zur Erzeugung von Ökostrom aus Kohle deckt.

Im April dieses Jahres wurde eine bahnbrechende Vereinbarung zwischen CHN Energy, XCMG und THIKO New Energy getroffen, um gemeinsam den weltweit ersten wasserstoffbetriebenen Bergbau-Muldenkipper mit einem Gewicht von 240 Tonnen zu entwickeln . Neben den schweren Lastkraftwagen hat XCMG auch andere Modelle wie wasserstoffbetriebene Sattelzugmaschinen und Stadtbaufahrzeuge eingeführt und damit sein Angebot an erneuerbaren Energien weiter diversifiziert.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2449697/XCMG_Launches_A_New_Hydrogen_Powered_Dump_Truck_EHSL552F_Expanding_Its.jpg

