Wallace analysiert, dass der Bewertungsabschlag von Kering im Vergleich zu Mitbewerbern wie Prada und Richemont, trotz höherer Margenprognosen für 2023, eine attraktive Einstiegschance biete. Die Aktie wird derzeit mit dem 3-fachen des Umsatzes gehandelt, was 25% unter den Vergleichswerten der Konkurrenz liegt. Unter Ausschluss der Buchwerte der Immobilienvermögen könnte das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Kering bis 2025 auf unter 15 fallen.

Sentiment auf dem Tiefpunkt

Zudem hat Gucci jüngst die Preise für zahlreiche Produkte erhöht, was laut Wallace ein Zeichen für verbesserte Marktbedingungen ist. Dies folgt auf einen Rückgang der Markenstärke bei Gucci im Jahr 2020, die durch den BofA Markenführenden Indikator korrekt vorhergesagt wurde. Der Indikator zeigt jetzt eine Trendwende an, was darauf hindeutet, dass das Schlimmste für Gucci möglicherweise vorbei ist.

Trotz der unterdurchschnittlichen Performance der Kering-Aktie im Vergleich zum Luxussektor seit 2019, die zum Teil durch schwächere Erträge erklärt werden kann, sieht Wallace nun das größte Risiko im Aktienkurs als eingepreist an.

Die aktuelle Marktstimmung könnte nicht negativer sein, und das Verhältnis von Risiko zu Belohnung sei jetzt deutlich verbessert. Wallace stuft die Aktie deshalb auf Kaufen und setzt ihr Kursziel auf 450 Euro, ein Aufschlag von gut 30 Prozent zum aktuellen Niveau.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

