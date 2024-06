TIANJIN, China, 28. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Am 20. Juni hat AIMA auf der World Intelligent Industry Expo 2024 mit der Einführung des offiziellen Produkts AIMA Q7 unter dem Motto „Intelligent Flagship, Born for Family" (Intelligentes Flaggschiff, gemacht für die Familie) eine bemerkenswerte Präsenz gezeigt. Die World Intelligent Industry Expo 2024 präsentiert die neuesten Technologien der künstlichen Intelligenz und industrielle Fortschritte weltweit. Dies ist das zweite Jahr in Folge, in dem AIMA zur Teilnahme an der Messe eingeladen wurde. Diese Veranstaltung war von großer Bedeutung für die globale intelligente Industrie, da AIMA sein bahnbrechendes Produkt für ein einzelnes Elektrofahrzeug vorstellte und damit seine Führungsrolle in der Branche untermauerte. Die Messe war für AIMA auch eine Plattform, um seinen visionären Ansatz für den intelligenten Verkehr vorzustellen, seine bedeutenden Errungenschaften zu präsentieren und Pläne für eine intelligente Zukunft zu skizzieren, die weltweit Aufmerksamkeit erregten.

Schicke Technologie als Vorreiter der Branche