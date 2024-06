Im April war der PCE-Index noch um 0,3 Prozent gestiegen war, wie das Bureau of Economic Analysis des Handelsministeriums am Freitag mitteilte. Auf Jahressicht stieg der PCE-Preisindex um 2,6 Prozent, verglichen mit 2,7 Prozent im April.

Im Mai blieben die Preise in den USA stabil, während die Verbraucherausgaben moderat anstiegen. Diese Entwicklung könnte die Federal Reserve dazu bewegen, in diesem Jahr die Zinsen zu senken. Der Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) stieg im letzten Monat um 0,08 Prozent und verzeichnete damit den kleinsten Anstieg seit November 2020.

Die Inflation lässt nach, nachdem sie im ersten Quartal stark angestiegen war, liegt jedoch weiterhin über dem Zielwert der Fed von 2 Prozent. Ohne die volatilen Komponenten Nahrungsmittel und Energie stieg der PCE-Preisindex im letzten Monat um 0,1 Prozent. Im April hatte er noch um 0,3 Prozent zugelegt.

Aktienmärkte reagieren positiv

Aktienmärkte reagierten am Freitag mit Gewinnen auf die neuen Inflationszahlen. Die großen US-Indizes notieren am Nachmittag zwischen 0,5 und 0,8 Prozent im Plus.

Der Leitzins der Fed liegt seit Juli letzten Jahres im Bereich von 5,25 bis 5,50 Prozent. Trotz einer jüngst hawkishen Haltung der Geldpolitiker erwarten die Finanzmärkte, dass die Fed im September mit Zinssenkungen beginnt.

Die Nachrichten bieten der Fed Hoffnung auf baldige Zinssenkungen, auch wenn weitere Berichte wie dieser notwendig sein werden, um die Entscheidung zu festigen. "Die Deflation der Warenpreise und die Schwäche, die wir sehen, eröffnen zumindest einen möglichen Weg für eine Zinssenkung im September", sagte Diane Swonk, Chefökonomin bei KPMG.