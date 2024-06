Kallas war am Donnerstag beim EU-Gipfel in Brüssel als Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik auserkoren worden. Die 47-jährige Liberale steht seit 2021 als erste Frau in Estlands Geschichte an der Regierungsspitze - und gilt als Verfechterin einer resoluten Haltung des Westens gegenüber Moskau. Zusammen mit Lettland und Litauen zählt Estland international zu den größten und entschlossensten Fürsprechern der Ukraine, die sich seit fast zwei Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg verteidigt. Der Krieg in der Ukraine wird in den drei an Russland und teils auch an dessen Verbündeten Belarus grenzenden Baltenstaaten als direkte Gefahr für die nationale Sicherheit gesehen./awe/DP/mis