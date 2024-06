Configit Ace SaaS für mehr Effizienz in der Fertigung

KOPENHAGEN, Dänemark, 28. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Configit, der weltweit führende Anbieter von Configuration Lifecycle Management (CLM), gab heute bekannt, dass sein erster kanadischer Kunde, Premier Tech, das Unternehmen ausgewählt hat, um die Effizienz der Produktionsanlagen für verpackte Produkte zu verbessern.

Premier Tech ist ein globales Unternehmen mit 5.200 Mitarbeitern in 28 Ländern. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Rivière-du-Loup, Québec, Kanada, ist mit fünf Geschäftsbereichen in verschiedenen Branchen tätig. Eines dieser Unternehmen, Premier Tech Systems and Automation, wird stark von der Configit Ace SaaS-Umgebung profitieren. Premier Tech Systems and Automation ist weltweit führend in der Herstellung von Verpackungs- und Schüttgutanlagen und nutzt das große Potenzial von Robotik und Automatisierung, um Herstellern bei der Optimierung ihrer Abläufe zu helfen und gleichzeitig die Sicherheit ihrer Teams zu gewährleisten.

Mit der Unterstützung der Configit Ace SaaS-Umgebung suchte Premier Tech nach einer Lösung, die dabei helfen würde, Standards zu definieren und die Komplexität von Konfigurationen durch einen flexiblen und kundenfreundlichen Ansatz zu reduzieren. Configit zeichnete sich durch seine unabhängige Lösung mit nahtloser Integration in die bestehende IT-Landschaft - darunter Salesforce CPQ - aus. Configit konnte zudem durch ausgezeichnete Kundenbetreuung und die Funktionalität zur Beherrschung komplexer Konfigurationen überzeugen. Mit der Unterstützung der Configit Ace SaaS-Umgebung wird Premier Tech Systems and Automation in der Lage sein, flexibel auf dynamische Marktanforderungen zu reagieren, den Gewinn durch Kostensenkungen und verbesserte Geschwindigkeit zu steigern und die redundante Nacharbeit zu verringern, indem die Kundenbedürfnisse genau interpretiert werden - und somit mehr Wert für seine Kunden zu schaffen. Diese Partnerschaft passt perfekt zur Vision der Gruppe für die kommenden Jahre und wird die Integration von KI und Lösungen zur Unterstützung der Entscheidungsfindung ermöglichen und so die Geschwindigkeit und Qualität der Implementierung verbessern.