FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einem Deutschlandticket für ein Jahr will die Stadt Frankfurt Autofahrerinnen und Autofahrer zur Abmeldung des eigenen Autos bewegen. Die Stadt wolle Menschen mit dem Jahresabo belohnen, die ihr Auto endgültig abmelden, sagte Mobilitätsdezernent Wolfgang Siefert (Grüne) am Freitag in Frankfurt. Die Umweltprämie gibt es ab dem 1. Juli und entspricht einem Gegenwert von 588 Euro - also 12 Monaten des Deutschlandtickets.

Infrage kommt die Prämie für Bürgerinnen und Bürger, die ihren Erstwohnsitz in Frankfurt haben und ihr Auto mit Verbrennungsmotor vor maximal drei Monaten verschrottet oder an eine haushaltsfremde Person verkauft oder verschenkt haben. Ob es sich dabei um den Erst-, Zweit- oder Drittwagen handelt, spielt dabei keine Rolle.